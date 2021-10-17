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Незаконно хранившему наркотики тюменцу теперь грозит срок до трех лет

Незаконно хранившему наркотики тюменцу теперь грозит срок до трех лет

Как оказалось, тюменец не работал и уже не раз был судим. Теперь ему грозит уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», которое возбудил отдел дознания отдела полиции № 6 Управления МВД России по г.

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