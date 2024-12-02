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MANGO OFFICE: Сотрудники компаний считают рекрутеров ключевой фигурой в найме

MANGO OFFICE: Сотрудники компаний считают рекрутеров ключевой фигурой в найме

Аналитики компании MANGO OFFICE выяснили, что более 90% респондентов считают, что специалист по подбору персонала является ключевой фигурой в процессе найма и может усилить желание соискателя принять корпоративное предложение.

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