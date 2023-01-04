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Огнеборцы Владивостока эвакуировали взрослых и детей во время пожара

Огнеборцы Владивостока эвакуировали взрослых и детей во время пожара

Огнеборцы эвакуировали 9 человек на пожаре во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Так, 3 января в 23:29 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Гульбиновича в г.

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