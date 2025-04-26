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Мбаппе впервые забил со штрафного – «Барселоне» после выхода на замену в финале Кубка Испании

Нападающий «Реала» вышел на замену сразу после перерыва в финале Кубка Испании. На 70-й минуте француз нанес точный удар со штрафного: он пробил в левый нижний от себя угол, и мяч от штанги влетел в сетку.

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