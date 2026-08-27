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Модели Марк Рудаковский, Вячеслав Малахов и Анжела Пересыпкина проверят свою силу в новом сезоне «Титанов»

Модели Марк Рудаковский, Вячеслав Малахов и Анжела Пересыпкина проверят свою силу в новом сезоне «Титанов»

Создатели проекта обещают зрителям один из самых зрелищных сезонов. предоставлено Пресс-службойЧетвертый сезон масштабного спортивного проекта «Титаны» на ТНТ соберет звездный состав: к именитым спортсменам страны присоединятся артисты театра и кино, музыканты, популярные блогеры и представители других сфер.

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