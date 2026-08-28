Прокуратура: в 2021 году двое мужчин принудили к заключению сделки

В Пушкинском городском суде двое мужчин признаны виновными в принуждении к сделке. Юрий Изачик и Леонид Белиловский оказали давление на участников ООО в 2021 году, пытаясь склонить их к дарению долей капитала.
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