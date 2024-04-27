Российские пловцы завоевали медали на международном турнире в Боснии

Российские пловцы Евгения Чикунова и Кирилл Колесников завоевали медали на международных соревнованиях Swim Wars в столице Республики Сербской Баня‑Луке (входит в состав Боснии и Герцеговины), сообщает корреспондент Сергей Петров.
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