Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со смертельным вирусом Марбург

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со смертельным вирусом Марбург

Ситуация с распространением лихорадки Марбург находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Специалисты службы проводят непрерывный мониторинг, а на пограничных пунктах пропуска у граждан с признаками инфекции берутся тест-системы на диагностику, передает Life.

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