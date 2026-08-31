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Мы соседи по планете

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13 исторических фактов, которые кажутся выдумкой, но на самом деле реальны

13 исторических фактов, которые кажутся выдумкой, но на самом деле реальны

Иногда реальность превосходит самые смелые фантазии. В истории человечества есть события и факты, которые звучат настолько невероятно, что в них сложно поверить.

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