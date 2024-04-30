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  • чвсатпкьл
    А кто вывозил и с какой целью засекретили.🤣😂Под Астраханью ак...
  • Сергей Храмов
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  • tsan tsan
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Пока фальстарт: астраханский гребной центр-долгострой не получил нового подрядчика, хотя конкурс провели

Пока фальстарт: астраханский гребной центр-долгострой не получил нового подрядчика, хотя конкурс провели

С объявленным вначале победителем закупки не заключили контракт. В марте ПУНКТ-А сообщал, что управление по капитальному строительству Астраханской области разместило тендер для завершения работ в Центре водных и гребных видов спорта в селе Яксатово – одном из самых продолжительных (14 лет) и дорогостоящих (под 3 млрд рублей) долгостроев региона.

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