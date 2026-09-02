Brand Analytics выявила, что пользователи ценят качество онлайн-школ

Исследование Brand Analytics показало, что пользователи соцсетей при выборе онлайн-школ с 1 апреля по 25 августа 2026 года предпочитают качество образовательного продукта, а не его цену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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