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Царьград

7 596 подписчиков

Brand Analytics выявила, что пользователи ценят качество онлайн-школ

Brand Analytics выявила, что пользователи ценят качество онлайн-школ

Исследование Brand Analytics показало, что пользователи соцсетей при выборе онлайн-школ с 1 апреля по 25 августа 2026 года предпочитают качество образовательного продукта, а не его цену.

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