Уголовное дело грозит Ходорковскому за нарушение правил деятельности иноагента

Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст.
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