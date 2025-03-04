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Современная роль и ценность тестировщиков

Современная роль и ценность тестировщиков Юлия ПономареваВ современном мире информационные технологии развиваются стремительно, и качество цифровых продуктов становится критически важным фактором для успеха компаний.

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