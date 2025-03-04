Современная роль и ценность тестировщиков Юлия ПономареваВ современном мире информационные технологии развиваются стремительно, и качество цифровых продуктов становится критически важным фактором для успеха компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии