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Регионы России

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Правительство России включило антидроновое оружие в перечень служебного оружия для почтовых служб

Правительство России включило антидроновое оружие в перечень служебного оружия для почтовых служб

Правительство России внесло изменения в перечень типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов к нему, а также специальных средств, предназначенных для оснащения организаций федеральной почтовой связи.

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