США и Китай договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Стороны опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 12 мая Вице-премьер Государственного совета Китая Хэ Лифэн и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессант договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии.
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