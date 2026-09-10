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Тульские новости

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В Туле открылся фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров»

В Туле открылся фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров»

Масштабное событие объединило 150 талантливых молодых мастеров из 45 регионов России. Фестиваль организован Тульским государственным педагогическим университетом им.

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