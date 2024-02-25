Медики назвали неожиданные последствия употребления газировки Ирэн ОрлонскаяПо данным издания Epidemiology, исследование, проведенное исследователями из Университета Цинхуа в Пекине (Китай), подтвердило, что употребление газированных напитков может привести к целому ряду негативных последствий.
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