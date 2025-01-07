Заложенный нос сигнализирует о воспалительных процессах в слизистой оболочке, так что купировать его каплями будет серьезной ошибкой.
Как убрать заложенность носа без капель: физиолог показал упражнение, которое избавит от насморка за 1 минуту
Комментарии
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М
ММ
Ни фига не поможет. Использовать рефлексотерапию. Конкретные точки писать не буду. Кто хочет, найдет сам. Меня в юности впечатлила до крайности сцена, описанная Юлианом Семеновым в книге "На козле за волком", когда он сопливый и простуженный на Новый год оказался в Камбодже, и его за пол часа поставил на ноги дедок-целитель. Теперь и сам умею.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Если умеешь, поделись с народом, жмот
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10 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Есть такие капли из Таиланда... жгучие... Достаточно чуть нанести этот огонь, в виде зелёной жидкости, и будет эффект. есть ещё essential balm с тигром на коробочке...
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6 час.
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