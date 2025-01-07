Как убрать заложенность носа без капель: физиолог показал упражнение, которое избавит от насморка за 1 минуту

М

ММ

Ни фига не поможет. Использовать рефлексотерапию. Конкретные точки писать не буду. Кто хочет, найдет сам. Меня в юности впечатлила до крайности сцена, описанная Юлианом Семеновым в книге "На козле за волком", когда он сопливый и простуженный на Новый год оказался в Камбодже, и его за пол часа поставил на ноги дедок-целитель. Теперь и сам умею.