Талнах под угрозой: маньяк с ножом задержан после серии нападений Елена ГалицкаяВ последние дни жители норильского района Талнах живут в страхе из-за серии кровавых нападений, совершенных неизвестным маньяком.
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