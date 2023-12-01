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Талнах под угрозой: маньяк с ножом задержан после серии нападений

Талнах под угрозой: маньяк с ножом задержан после серии нападений

Талнах под угрозой: маньяк с ножом задержан после серии нападений Елена ГалицкаяВ последние дни жители норильского района Талнах живут в страхе из-за серии кровавых нападений, совершенных неизвестным маньяком.

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