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Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Контрнаступление украинских войск — дело такое. Его, вроде бы, постоянно анонсируют, но в то же время без конца откладывают: то погодные условия и распутица не позволяют, то обеспеченность ВСУ техникой и обученным личным составом останавливают.

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