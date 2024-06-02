Разлив серной кислоты произошёл в Жетысу

Жителей эвакуировали, но они уже вернулись домой, передаёт inAlmaty.kz. Первого июня на железнодорожной станции Малайсары в Жетысуской области в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана, сообщили в МЧС.
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