Разлив серной кислоты произошёл в Жетысу

Жителей эвакуировали, но они уже вернулись домой, передаёт inAlmaty.kz. Первого июня на железнодорожной станции Малайсары в Жетысуской области в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана, сообщили в МЧС.