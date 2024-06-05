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В России началась масштабная чистка элит. Вслед за генералами, посыпались со своих мест и губернаторы

В России началась масштабная чистка элит. Вслед за генералами, посыпались со своих мест и губернаторы

Фото: aif.ru В России вслед за чистками в Министерстве обороны, как спелые яблоки при хорошем ветре со своих должностей посыпались губернаторы.

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Комментарии
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Любовь Головина
Когда же до Краснодарского края доберутся. Вот где огромное поле деятельности антикоррупционному комитету, начиная с губернатора и до глав районов, особенно Крымского.
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16 час.

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