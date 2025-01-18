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Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным

Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным

Уголовное дело против генерала Ивана Попова становится всё более странным. В Telegram-каналах пишут, что Шойгу и Герасимов были в ярости от того, что Попов рассказал правду о проблемах в зоне СВО.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какой же  моральный  и нравственный уровень людей которые   сводят счеты   в  иакое время ?э
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13 час.
Надежда Белугина
Никчёмные мелкие люди обладают такой властью. А как жить без правды?
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11 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти
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11 час.

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