В одной европейской стране предложили шантажировать Украину

Варшава должна шантажировать Киев чтобы получить разрешение украинских властей на эксгумацию останков жертв Волынской резни, заявил в эфире телеканала TVP Info лидер ультраправого объединения «Конфедерация» и спикер Сейма Кшиштоф Босак.
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