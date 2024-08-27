Морж из Серебряного Бора привёл команду к победе на Кубке мира

Серебряным призёром прошедшего в Аргентине Кубка мира по зимнему плаванию стала сборная России. Спортсмены выступили под национальным флагом России и завоевали 37 медалей, в том числе 21 золотую, 11 серебряных и 5 бронзовых, уступив первенство только хозяевам.