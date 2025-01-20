Путин обозначил Трампу главные правила России по Украине

Президент Владимир Путин обозначил стратегию России по Украине после инаугурации Дональда Трампа. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности глава государства заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном.
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