Зеленский дал особую команду главкому ВСУ Сырскому: «Выполнить до конца весны»

КИЕВ, 2 апреля, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал команду главкому ВСУ Александру Сырскому ускорить темпы мобилизации до конца весны, чтобы успеть набрать людей до начала перемирия.
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