Пьяный водитель перевернулся под Берёзовским. Пострадала девочка-пассажир

51-летний житель Берёзовского сел за руль пьяным и чуть не погубил себя, свою подругу и ее дочь. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось вчера днем на 2 км автодороги Березовский – Старопышминск.
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