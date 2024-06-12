Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Правительство Армении уйдет в отставку, если народ этого захочет, говорит Пашинян, но мы всё сделаем для того, что бы...Пашинян: правител...
  • Людмила
    Смешно !!! В это только хохлы могут поверить, да фон Дер Бляйден... Что ???? наши ПВО будут сидеть и ждать, когда же...Воздушные удары в...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Да всё страшнее и страшнее становится,когда думаешь кто будет работать после нас,выученных вСССР."Мама за меня дог...

Многодетным семьям продлили выплату для погашения ипотеки на семь лет

Многодетным семьям продлили выплату для погашения ипотеки на семь лет

Семьи с тремя и более детьми получат финансовую поддержку в размере 450 000 рублей.Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет программу выплат многодетным семьям для погашения ипотеки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх