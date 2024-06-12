Многодетным семьям продлили выплату для погашения ипотеки на семь лет

Семьи с тремя и более детьми получат финансовую поддержку в размере 450 000 рублей.Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет программу выплат многодетным семьям для погашения ипотеки.
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