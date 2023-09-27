СНГ и ШОС провели в Кыргызстане совместные антитеррористические учения

СНГ и ШОС объединяют усилия в борьбе с терроризмом. В Кыргызстане прошли два знаковых события, которые могут коренным образом повлиять на уровень безопасности в Центральной Азии и близких к этому региону странах.
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