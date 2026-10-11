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Царьград

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В конфликте Сеула и Киева не замечают главного: судьбы военнопленных

В конфликте Сеула и Киева не замечают главного: судьбы военнопленных

Их статус определяет дальнейшие действия сторон. Конфликт Киева и Сеула из-за двух пленных северокорейских военных перерос в дипломатический кризис: Южная Корея отозвала посла из Украины, а стороны обменялись резкими обвинениями.

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