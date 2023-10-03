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Закон, порядок, государство

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Охотники будут сообщать о встречах с леопардами за пределами уссурийского заповедника

Охотники будут сообщать о встречах с леопардами за пределами уссурийского заповедника

Наблюдать за переселенными в Уссурийский заповедник дальневосточными леопардами будет и за его пределами.

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