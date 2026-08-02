Стоматолог Сошников объяснил, как стресс разрушает зубную эмаль

Стоматолог Алексей Сошников рассказал о последствиях стресса для зубов. Перегрузка жевательных мышц и снижение выделения слюны могут вызвать разрушение эмали, микротрещины и повышенную чувствительность, а также проблемы с деснами и неприятным запахом.