Стоматолог Сошников объяснил, как стресс разрушает зубную эмаль

Стоматолог Алексей Сошников рассказал о последствиях стресса для зубов. Перегрузка жевательных мышц и снижение выделения слюны могут вызвать разрушение эмали, микротрещины и повышенную чувствительность, а также проблемы с деснами и неприятным запахом.
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