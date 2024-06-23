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Депутат Чета: идеологию православия расколоть крайне сложно

Депутат Чета: идеологию православия расколоть крайне сложно

Идеологию православия расколоть очень сложно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа после освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), которого осудили на Украине на пять лет.

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