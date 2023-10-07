В подмосковных Люберцах полиция оцепила территорию жилого района

При осмотре подозрительного автомобиля был слышен хлопок. В одном из жилых кварталов подмосковных Люберцах при осмотре подозрительного автомобиля Audi был слышен хлопок, сообщила корреспондент «Известий».
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