В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

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Сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли — фейк. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.