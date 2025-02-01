В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли — фейк. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
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