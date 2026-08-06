Более 400 жителей Ямала бесплатно отдохнули в здравницах страны

С начала года бесплатными путевками в санатории воспользовались 438 жителей Ямала. Программа доступна федеральным льготникам, которые не отказались от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации.
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