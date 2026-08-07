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Рамблер

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Дима Билан признался в любви поклонникам после критики его концерта

Дима Билан признался в любви поклонникам после критики его концерта

Певец Дима Билан снова обратился к поклонникам после критики своего концерта в социальных сетях. Певец поблагодарил тех, кто продолжает его поддерживать, и заявил, что рад вызвавшему обсуждение выступлению.

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