Дима Билан признался в любви поклонникам после критики его концерта

Певец Дима Билан снова обратился к поклонникам после критики своего концерта в социальных сетях. Певец поблагодарил тех, кто продолжает его поддерживать, и заявил, что рад вызвавшему обсуждение выступлению.
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