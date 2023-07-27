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«Ростех» рассказал об интересе заказчиков к антидроновому «Серпу»

«Ростех» рассказал об интересе заказчиков к антидроновому «Серпу»

©  «Росэлектроника» «Новинка уже заинтересовала ряд потенциальных инозаказчиков. Она обеспечивает защиту территории от беспилотников в радиусе до пяти километров и позволяет использовать для наблюдения собственные беспилотные летательные аппараты.

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