Энергетики Салехарда написали всероссийский диктант ЖКХ

Сотрудники «Салехардэнерго» поучаствовали во всероссийской акции «Диктант ЖКХ». Энергетики прошли тест из 25 вопросов о правах и обязанностях управляющих организаций и коммунальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.