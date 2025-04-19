Энергетики Салехарда написали всероссийский диктант ЖКХ

Сотрудники «Салехардэнерго» поучаствовали во всероссийской акции «Диктант ЖКХ». Энергетики прошли тест из 25 вопросов о правах и обязанностях управляющих организаций и коммунальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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