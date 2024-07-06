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Лавров проучил настырного собкора "Би-би-си" британской поговоркой

Лавров проучил настырного собкора "Би-би-си" британской поговоркой

Глава русского МИД отбрил британского журналиста известной британской же поговоркой.В ответ на настырные вопросы британского журналиста глава МИД России Сергей Лавров напомнил англичанину поговорку его же страны.

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