Лавров проучил настырного собкора "Би-би-си" британской поговоркой

Глава русского МИД отбрил британского журналиста известной британской же поговоркой.В ответ на настырные вопросы британского журналиста глава МИД России Сергей Лавров напомнил англичанину поговорку его же страны.
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