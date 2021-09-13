Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Российские миротворцы впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха

Российские миротворцы впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха

Акция проводилась совместно с Ассоциацией благотворительных фондов «Мерси». Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента по просьбе благотворителей доставили военным транспортом груз из Армении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх