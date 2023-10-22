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Прибывший в Крым митрополит Тихон Шевкунов напомнил о Брестском мире

Прибывший в Крым митрополит Тихон Шевкунов напомнил о Брестском мире

Привнести «настоящий, а не зыбкий мир» призвал митрополит Тихон Шевкунов крымское духовенство, выступая после благодарственного молебна в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, который прошел по случаю его прибытия к месту новой службы.

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