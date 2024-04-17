Лёвкин: Строительство социальной инфраструктуры идет синхронно с вводом жилья

Строительство социальной инфраструктуры в столице идет синхронно с вводом в эксплуатацию жилья. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин в ходе пресс-мероприятия Информационного Центра Правительства Москвы на тему «Итоги работы Департамента градостроительной политики города Москвы за 1-й квартал 2024 года» в формате «Открытый диалог».