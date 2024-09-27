Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"

Обратили внимание на то, что каждый раз когда РФ помогает какому ни будь народу выжить, этот народ становится наглым и ущербным для РФ?! Может хватит благотворительности???

вц

валентина цой

это ведь осознанный шаг этого так называемого "государственного" музея. Ведь не так давно в России прошел день памяти и скорби по погибшим в Беслане. И я не думаю, что экспозицию, посвященную этому убийце, сделана по не знанию. Всё было сделано осознанно. Зачем поддерживать людей, кто плюёт в тех, кто помогает им?