Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Какие выводы делать надо иметь мозги, а их у тебя нет и не было. С тобой тут дальше переписываться стоит моего вниман...«Залп в 120 ракет...
  • Владимир Алтайцев
    Суждения  потомка  легионеров  СС  нас не волнуют.«Залп в 120 ракет...
  • Sobering
    Ты, утырок, всё ещё не угомонишься никак?«Залп в 120 ракет...

Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"

Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"

Недавно разразившийся скандал с портретом террориста Басаева, который появился в Главном музее Абхазии, получил продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Пускай Абхазия печатает теперь свои деньги.😂
Ответить
6 час.
Дима Жигунов
Обратили внимание на то, что каждый раз когда РФ помогает какому ни будь народу выжить, этот народ становится наглым и ущербным для РФ?! Может хватит благотворительности???
Ответить
5 час.
вц
валентина цой
это ведь осознанный шаг этого так называемого &quot;государственного&quot; музея. Ведь не так давно в России прошел день памяти и скорби по погибшим в Беслане. И я не думаю, что экспозицию, посвященную этому убийце, сделана по не знанию. Всё было сделано осознанно. Зачем поддерживать людей, кто плюёт в тех, кто помогает им?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх