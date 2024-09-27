Недавно разразившийся скандал с портретом террориста Басаева, который появился в Главном музее Абхазии, получил продолжение.
Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Пускай Абхазия печатает теперь свои деньги.😂
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6 час.
Дима Жигунов
Обратили внимание на то, что каждый раз когда РФ помогает какому ни будь народу выжить, этот народ становится наглым и ущербным для РФ?! Может хватит благотворительности???
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5 час.
вц
валентина цой
это ведь осознанный шаг этого так называемого "государственного" музея. Ведь не так давно в России прошел день памяти и скорби по погибшим в Беслане. И я не думаю, что экспозицию, посвященную этому убийце, сделана по не знанию. Всё было сделано осознанно. Зачем поддерживать людей, кто плюёт в тех, кто помогает им?
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4 час.
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