Представлен проект космоплана. Он будет летать на российскую станцию

РКК «Энергия» представила многоразовый космоплан для будущих полетов на российскую орбитальную станциюГенеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект многоразового космического самолета, предназначенного для полетов к будущей российской орбитальной станции (РОС).
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