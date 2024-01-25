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Представлен проект космоплана. Он будет летать на российскую станцию

Представлен проект космоплана. Он будет летать на российскую станцию

РКК «Энергия» представила многоразовый космоплан для будущих полетов на российскую орбитальную станциюГенеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект многоразового космического самолета, предназначенного для полетов к будущей российской орбитальной станции (РОС).

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