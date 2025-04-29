Сатоши был искусственным интеллектом, шутит глава криптобиржи Binance

Во время общения с турецкими блогерами в соцсетях бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) с юмором предположил, что биткоин мог быть создан искусственным интеллектом из будущего.
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