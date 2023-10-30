The Conversation: морские водоросли помогут защититься от деменции

Продукты растительного происхождения и морские водоросли богаты полифенолами. Ученые изучают их влияние на здоровье человека уже более 100 лет, а употребление такой пищи может защитить от болезней сердца и деменции.
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