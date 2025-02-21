Трамп заменил культовый стол Resolute в Овальном кабинете из-за сына Маска

Будучи в Овальном кабинете, молодой отпрыск Маска и подающий надежды ноздрекопатель, чьё полное имя звучит как X Æ A-12, суетился, бормотал и временами бесцельно слонялсяПрезидент США Дональд Трамп заменил культовый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как сын Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли.
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