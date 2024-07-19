OptoGPT, новый инструмент искусственного интеллекта, основанный на архитектуре больших языковых моделей, позволяет практически мгновенно предсказывать структуры многослойных оптических пленок для широкого спектра применения

Изображения, созданные искусственным интеллектомOptoGPT — это новый инструмент искусственного интеллекта, основанный на архитектуре большой языковой модели, который позволяет практически мгновенно прогнозировать структуру многослойных оптических пленок для широкого спектра приложений.
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