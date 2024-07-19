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OptoGPT, новый инструмент искусственного интеллекта, основанный на архитектуре больших языковых моделей, позволяет практически мгновенно предсказывать структуры многослойных оптических пленок для широкого спектра применения

OptoGPT, новый инструмент искусственного интеллекта, основанный на архитектуре больших языковых моделей, позволяет практически мгновенно предсказывать структуры многослойных оптических пленок для широкого спектра применения

﻿﻿Изображения, созданные искусственным интеллектомOptoGPT — это новый инструмент искусственного интеллекта, основанный на архитектуре большой языковой модели, который позволяет практически мгновенно прогнозировать структуру многослойных оптических пленок для широкого спектра приложений.

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